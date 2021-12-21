Михаил Ведерников рассказал о готовности кампуса ПсковГУ

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На 80% готов студенческий кампус ПсковГУ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Объект вполне прилично выглядит», - прокомментировал глава региона.

Михаил Ведерников также добавил, что предыдущего подрядчика власти были вынуждены внести в список недобросовестных.

После этого был подписан контракт с одной из структур ФСИН, однако организация сообщила о банкротстве, и работы оказались заморожены.

«Подвисло более 50 млн рублей. Вместе с Министерством науки и Псковгу разбираемся. Министерство нас не бросит», - заверил Михаил Ведерников.