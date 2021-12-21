Окончательно решить водную проблему в Пскове запланировали на 2022 год

Расквитаться с давней проблемой города Пскова – качеством воды, администрация планирует уже в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

В настоящее время в городе работают над проектом новых узлов в сети водоснабжения. В начале 2022 года в регион поступят средства на решение водной проблемы.

Глава региона отметил, что в онлайн-режиме общается с УК «ПсковЖилСервис» и ее председателем Андреем Тарасовым. Исходя из этого, «никаких рисков нет».

Несмотря на уже виднеющиеся план по восстановлению чистой воды в городе, губернатор предупреждает горожан: «Быстро проблему не решим».

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