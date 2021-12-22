Сколько продлятся новогодние каникулы у школьников, рассказал губернатор Псковской области

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С 27 декабря начнутся каникулы у школьников и студентов колледжей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

На две недели обучающиеся уйдут на праздничные каникулы. 10 января школы и заведения среднего профессионального образования вновь примут своих учеников.

«Такое решение принято для обеспечения единого регионального подхода к организации образовательного процесса. Соответствующие рекомендации Комитета по образованию региона доведены до всех образовательных учреждений», – сообщил Ведерников.