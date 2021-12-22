Впервые за долгое время назван минимум пациентов, борющихся с COVID-19 в Псковской области

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Впервые за долгое время на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 в Псковской области находится менее 4-ех тысяч пациентов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Радует динамика выздоровления», - написал глава региона у себя на странице.

Отметим, за прошедшие сутки из псковских медучреждений выписались 466 человек. При этом с начала пандемии победить заболевание смогли 62 394 жителя региона.

Ранее также сообщилось о рекордном количестве псковичей, закрывших больничные.

Добавим, ещё у 162 человек подтвердился COVID-19 в Псковской области.