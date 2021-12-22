Благотворительный концерт в поддержку сохранения Анастасиевской часовни состоится в Пскове

.

30 января 2022 года в БКЗ Псковской областной филармонии пройдёт благотворительный концерт аспиранта Московской консерватории, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при Monte Carlo Piano Masters (Монако, 2021), известного пианиста Николая Кузнецова. Об этом сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Вырученные средства будут направлены на реставрацию настенных росписей Анастасиевской часовни.

Пианист выступит перед псковской публикой в честь 110-летнего юбилея со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1911–1913 гг.). Примечательно, что в создание памятника свою лепту внесли выдающиеся деятели культуры начала прошлого века – архитектор А. В. Щусев и художник Н. К. Рерих. Сегодня Анастасиевская часовня – это объект Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Отметим, Николй Кузнецов – лауреат многочисленных международных конкурсов, а также стипендиат Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение».

В программе концерта заявлены следующие произведения: П. И. Чайковский – «Времена года», М. П. Мусоргский – «Богатырские ворота». Слушателей ждут к 19:00.