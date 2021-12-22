Жизни ещё шести жителей Псковской области забрал коронавирус

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Шесть летальных исходов от осложнений COVID-19 зарегистрировал Роспотребнадзор в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии было зафиксировано 1 206 смертей. Об этом сообщили в официальном Telegram- канале Псковской области.

Ещё 162 человека заразились коронавирусом. С марта 2020 года было выявлено 70 051 случай заражения COVID-19.

По последним данным, ещё 466 человек победили заболевание в регионе. В общей статистике выздоровевших насчитывается 62 394 жителя Псковской области.

Согласно статистике, 1 838 человек исследовали на наличие коронавируса в регионе за последние 24 часа.