Назван срок сдачи новой школы на Юбилейной в Пскове

.

Работы по строительству школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове завершат до 1 сентября 2022 года. Об этом рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

По её словам, строительство идёт быстрыми темпами. На сегодняшний день здание школы уже практически готово. Рабочие из графика не выбиваются.

«Это предмет многих споров, многих достаточно страстных обсуждений, но школа не только выросла (три этажа), покрыта крышей и застеклена, уже обозначен срок её сдачи – 1 сентября 2022 года», – заявила Ольга Федорова.

Спикер добавила, что бывший стадион был очень любим псковичами, он был местом притяжения как собачников, так и любителей утренних пробежек. Однако территория будущей школы будет не менее востребована местными жителями, добавила Ольга Федорова.

«Про собак не могу сказать, но я уверена, что на территории школы, которая будет построена и сдана в новом учебном году, местным жителям найдётся и время, и место для занятий», - подытожила депутат.