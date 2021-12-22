Чемпионом по настольному теннису среди ветеранов Псковской области стал Виталий Шудегов

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Пскович Виталий Шудегов лучшим на Чемпионате Псковской области по настольному теннису среди ветеранов, сообщает региональная федерация настольного тенниса.

Виталий Шудегов взял реванш после проигрыша на Кубке города Пскова Алексею Швецову и одержал победу. В финальном поединке спортсменов категории «50-59 лет» Евгений Морозов победил Сергея Захаренкова.

Самое большое количество участников было зарегистрировано в категории «60+». В этой категории были и удаления за неспортивное поведение. Так в финальной встрече между Александром Антоненко и Игорем Кущ, за неоднократное пререкание с судьей в пятом сете был дисквалифицирован Антоненко.

Среди женщин в категории старше 40 лет лидер был определен с самого начала. В который раз заслуженно Тысятова Вера получила свой победный трофей.

При подведении итогов были выявлены девять победителей. Среди мужчин от 40 до 49 лет одержали победу псковичи Шудегов Виталий и Швецов Алексей, а также житель Острова Царенко Евгений.

В возрастной категории «50-59 лет» победил житель города Дно Морозов Евгений, пскович Захаренков Сергей и острович Денисов Эдуард.

Из тех, кому за 60, победили спортсмены: Кущ Игорь из Себежа, Антонов Николай из Гдова, а также пскович Созинов Николай.

Среди женщин старше 40 лет победили две псковички Тысятова Вера (первое место) и Германенко Валентина (третье место) и гдовичка Медведева Анна (третье место).