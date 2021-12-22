Возрастные ограничения для выделения жилья детям-сиротам снизят в Псковской области

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Законопроект о снижении возрастных ограничений с 25 до 23 лет для получения социальной выплаты на приобретение жилья детьми-сиротами согласовали в комитете по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом стало известно сегодня, 22 декабря, во время заседания комитета.

После вступления изменений в силу большее количество людей смогут получить однократную выплату на приобретение жилья. На данный момент это 275 человек. Деньги для них будут выделены за счёт бюджетных ассигнований.

По данным на 22 декабря, 2 063 жителя региона находятся в списке детей-сирот, которым полагаются жилые помещения. Известно, что 599 из них страше 23 лет, а 324 – 25 лет.

По словам руководителя регионального комитета по социальной защите Ольги Евстигнеевой, вопрос о снижении возрастного ценза актуален уже не первый год.