О дальнейшей судьбе парка рядом с 10-м лицеем в Пскове рассказала Ольга Фёдорова

Фото: сайт ПАИ

В эфире проекта ПАИ-live депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова рассказала, какое будущее ждёт парк рядом с 10-м лицеем в Пскове.

По словам депутата, вырубка посаженных деревьев не планируется.

Напомнии, небольшой парк рядом с лицеем горожане высадили по своей инициативе. После этого у псковичей возникли многочисленные вопросы по поводу вырубки деревьев и дальнейшей судьбы парка.

Ольга Фёдорова заявила, что за сквер беспокоиться не стоит: спиливают лишь те деревья, которые комиссия признала аварийными.

«При разной, даже не самой ветреной погоде, деревья падают, потому что внешне красивое дерево оказывается совершенно полым стволом. И прежде чем сносить эти деревья, прежде чем вырубать, проходит комиссия», – объяснили спикер.