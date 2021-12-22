Теплый южный ветер и гололедица ожидаются 23 декабря в Псковской области

В четверг, 23 декабря, в Псковской области в течении дня на пасмурном небе будет выглядывать солнце. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Северный ветер сменится на ветры южного направления и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Также метеорологи прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах.

Температура по области ночью опустится до -15 градусов, к утру воздух прогреется до -9 градусов, самые высокие температуры ожидаются в пределах -4 градусов. Атмосферное давление прогнозируется вновь ниже нормы.