Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 13:37

Теплый южный ветер и гололедица ожидаются 23 декабря в Псковской области

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В четверг, 23 декабря, в Псковской области в течении дня на пасмурном небе будет выглядывать солнце. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Северный ветер сменится на ветры южного направления и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Также метеорологи прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах.

Температура по области ночью опустится до -15 градусов, к утру воздух прогреется до -9 градусов, самые высокие температуры ожидаются в пределах -4 градусов. Атмосферное давление прогнозируется вновь ниже нормы.