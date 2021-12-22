Стало известно, почему в нескольких домах Острова к ночи полностью закончился газ

21 декабря в жители нескольких домов в Острове сообщили о пропаже газа. Сегодня подача газа уже восстановлена. Почему это произошло, рассказали в Официальном Telegram-канале Псковской области.

«Вчера вечером, в конце рабочего дня, поступило сообщение в единую диспетчерскую службу, что в нескольких домах в Острове, подключенных к единому газовому резервуару, закончился газ. В тот же вечер машина с сжиженным газом была сформирована, однако по технологическим причинам и в первую очередь, по вопросам безопасности, заправлять сжиженный газ в ночное время запрещено. Поэтому специалисты ждали утра, к 9 часам газ появился в домах», – сообщили нам в Комитете по тарифам и энергетике Псковской области.

По словам специалистов, в домах отсутствует дистанционный контроль объемов газа. Есть возможность только предположить, как быстро он закончится. В холодное время газ заканчивается намного быстрее.

Специалисты порекомендовали прогнозировать потребление газа и контролировать этот процесс ресурсоснобжающими и управляющими компаниями.

«Если своевременно направлять запрос на поставку газа в ресурсоснабжающую организацию, то его будут привозить раньше, не дожидаясь, когда он закончится в квартирах», – отметили эксперты.