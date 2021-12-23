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Общество22 декабря 2021 21:05

Брат псковского Деда Мороза-форточника украсил ещё одну улицу города

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Катерина Ли

Фото: Катерина Ли

Новая фигура Деда Мороза украсила улицу Юности в Пскове. Об этом сообщила хозяйка фигур сказочных героев Катерина Ли на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Ну что, все знают, что брат Деда Мороза теперь есть на ул. Юности!?» - подписала псковичка фотографию.

Напомним, впервые Дед Мороз-форточник появился в Пскове в 2020 году. Тогда вся ответственность за новогоднее настроение горожан легла на его плечи. А в этом году компанию ему составил не только брат, но и Снегурочка, которая уже успела напугать псковичей своим загадочным исчезновением.

Отметим, за старания Катерины Ли и креативный подход жители Пскова выдвинули её на соискание общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива».