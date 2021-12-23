На участок к семье из Гдова заглянула лесная гостья

Скриншот из видео Анны Шуняевой

Лиса забежала в гости на участок к семье Шуняевых из Гдова. Видео с визитом лесной красавицы выложила Анна Шуняева на своей странице в Instagram.

«Сегодня в наше поместье приходила гостья, не оставили её без внимания», - подписала видео жительница Гдова.

Как известно, гдовичи давно увлекаются съемкой природы, ради чего даже приобрели квадрокоптер.

Так, увидев лису, семья не растерялась, а даже успела запечатлеть визит жительницы леса с высоты птичьего полета.

Вид снежного леса и бегущей лисы получились завораживающими, словно кадры из зимней сказки.

«Какая красотка!», - прокомментировали видео с лисой подписчики Анны.