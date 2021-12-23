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Общество23 декабря 2021 6:03

Метель обещают жителям отдельных районов Псковской области 23 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 23 декабря, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег, ночью умеренный. Жителей отдельных районов накроет метель. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах будьте особенно аккуратны: специалисты по-прежнему предупреждают о гололедице.

По прогнозам синоптиков, западный ветер 23 декабря будет умеренным.

Температура воздуха по области опустится до -4...-9 градусов мороза.

Псковичам метеорологи обещают днём небольшой, ночью умеренный снег. Столбики термометров горожан покажут -5...-7.

По сообщениям гидрометцентра, в Великих Луках существенных осадков не ожидается, лишь утром возможен небольшой снег. Температура воздуха составит -7...-9.