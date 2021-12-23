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Здоровье23 декабря 2021 8:01

Пациенты Псковской инфекционной больницы признаются в покупке сертификата о вакцинации

Источник:kp.ru
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Несмотря на рост числа вакцинированных, в регионе также растет заболеваемость и смертность. Заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман заявила, что одной из основных проблем – в покупке сертификатов, пишет «Псковская правда».

«Небольшая часть пациентов при поступлении в стационар сознаются о купленном сертификате о вакцинировании», – заявила врач.

«Если говорить о цифрах, то число привитых пациентов, поступающих в стационар инфекционной больницы, составляет не более 10%. Цифра может возрастать до 20-22% за счет вакцинированных пациентов, чей срок поставки прививки от COVID-19 более полугода», - подчеркнула Марина Керман.