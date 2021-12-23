Ещё восемь человек ушли из жизни от осложнений COVID-19 в Псковской области

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Еще восемь жителей региона скончались из-за коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 214. Об этом сообщили в официальном Telegram- канале Псковской области.

По последним данным, ещё у 157 жителей региона подтвердился коронавирус. С начала пандемии этот диагноз был поставлен 70 208 пациентам в Псковской области.

Согласно статистике, ещё 493 человека победили ковид в регионе. Примечательно, что этот показатель сталь рекордным.

Почти 704 тысячи тестов на выявление коронавируса обработали в псковских лабораториях, 1 917 из них – за прошедшие сутки.