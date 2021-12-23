Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 декабря 2021 11:26

Ещё восемь человек ушли из жизни от осложнений COVID-19 в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Еще восемь жителей региона скончались из-за коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1 214. Об этом сообщили в официальном Telegram- канале Псковской области.

По последним данным, ещё у 157 жителей региона подтвердился коронавирус. С начала пандемии этот диагноз был поставлен 70 208 пациентам в Псковской области.

Согласно статистике, ещё 493 человека победили ковид в регионе. Примечательно, что этот показатель сталь рекордным.

Почти 704 тысячи тестов на выявление коронавируса обработали в псковских лабораториях, 1 917 из них – за прошедшие сутки.