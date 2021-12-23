Руководителя Псковского Медиацентра перед пресс-конференцией Путина обработали серебром

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Руководитель Медиацентра ПАИ Надежда Назаренко отправилась в Москву на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Перед входом на площадку «Манежа» ее обработали серебром.

Гостей пресс-конференции Владимира Путина при входе обработали специальными дезинфицирующими составами. Организаторы установили рамки, которые всех пришедших журналистов орошали серебром.

«Это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов на пресс-конференцию. Это абсолютно безопасно. Наоборот: я бы сказала, что это даже полезно», - объясняет пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Кроме обработки дезинфектантами, у всех присутствующих проверили ПЦР-тесты на коронавирус, журналисты трижды до мероприятия сдавали тесты.