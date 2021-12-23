Кольцевой магистральный водовод начнут строить в Пскове в 2022 году

Строительство кольцевого магистрального водовода начнётся в Пскове в следующем году. По инфраструктурному кредиту на строительство выделят 250 млн рублей в 2022 году и 750 млн рублей - в 2023 году. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания.

По словам главы региона, за 10 лет на строительство водовода будет привлечено 32,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Кроме того, 560 млн рублей пойдёт на завершение четырех проектов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе на на завершение строительства водозабора и станции водоподготовки в Пскове, станции очистки воды в Великих Луках, станцию очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района и очистных сооружений в Порхове.

Добавим, в общей сложности на сферу ЖКХ потратят 3,2 млрд рублей.