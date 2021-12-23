В Пскове появится уникальный центр для выявления талантливых детей «Сириус»

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Аналог детского образовательного центра «Сириус» появится в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря.

«К слову, из всех субъектов Северо-Запада мы получили самый большой объём финансовых средств», - отметил глава региона и добавил, что на строительство выделено 228 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 году статья расходов на образование будет самой большой в социальном блоке. Таким образом, всего на нее будет выделено 10,7 млрд рублей. Из них 9,2 заложены бюджетом, а 1,5 млрд придут из федеральных средств. Государство выделит такую сумму на капремонт 33 образовательных организаций.

Еще на 878 миллион построят две школы в Пскове и Гдове, а на 136 миллионов завершать строительство великолукской школы. Также в сельских школах региона планируется организовать 30 образовательных пространств под названием «Точки роста» на 47 млн рублей.