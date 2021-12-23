Главную ярмарку Пскова продлили до 15 января

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Главная новогодняя ярмарка Пскова закончится 15 января, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ответ на вопрос пользователя в Instagram-аккаунте главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Кроме этого, губернатор обрадовал и производителей. Они смогут без оплаты аренды продолжить свою торговлю с 7 по 15 января.

Началась ярмарка на улице Пушкина в Пскове 20 декабря. В этот раз она выполнена в стиле ремесленной площадки, где псковичи могут приобрести продукцию местных производителей.

Для развлечения в этом году организованы фотозоны, а чтобы подкрепиться или согреться горячим напитком – общепит.