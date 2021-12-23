Собака с небесно-голубыми глазами блуждает по Пскову в поисках хозяина

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Потерявшуюся собаку рыжего окраса с голубыми глазами приметили псковичи на улицах города. Об этом сообщается в официальной группе общественной организации «Зоозащтта» в соцсети «Вконтакте».

Сегодняшним утром одна из псковичек заметила пса на улице Гоголя.

«Чистенький, небесно-голубые глаза, похож на смесь хаски и акиты», - написали в группе.

Позднее другая горожанка сообщила о том, что видела потеряшку в парке у Пушкинского театра. По её словам, пёс общителен и дружелюбен, от покормившей её женщины не отходил ни на шаг.

«Кобель молодой, шерсть ухоженная, окрас рыжий, упитанный, спокойный, постоянно виляет дружелюбно хвостом», - охарактеризовала пса псковичка.

Кроме того, женщина призвала горожан не отпускать своих питомцев на самовыгул.

«Закончится все печально», - предупредила жительница Пскова.

Связаться с видевшей пса горожанкой можно по телефону: 89602285500.