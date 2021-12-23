На площади Ленина в Пскове установили новые новогодние украшения

Новые архитектурные элементы для украшения установили на Площади Ленина, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

На четырех дорожках, ведущих памятнику у ПсковГУ, смонтированы ромбовидные светодиодные арки.

Монтаж начался вечером 22 декабря. Похожие конструкции уже установлены в Детском парке.

В прошлом году напротив университета на площади Ленина был установлен светящийся шар, в этом году его перенесли в сквер ПсковГУ.

Ранее мы сообщали о том, что Пскову и Великим Лукам к Новому году на украшения будет выделено по 10 млн рублей.