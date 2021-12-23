40-летний гдович доставлен в больницу после автоаварии

Фото: «Гдовская заря»

40-летний житель Гдова съехал в кювет, после чего был госпитализирован, пишет газета «Гдовская заря».

ДТП случилось сегодня, 23 декабря, на повороте на деревню Брагино, на выезде из Гдова.

Предварительно, сидевший за рулём автомобиля Mitsubishi Outlander водитель съехал в кювет и перевернулся. Когда приехали спасатели, гдович находился рядом с автомобилем.

Известно, что у пострадвшего были диагностированы травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализиртвали в Гдовскую районную больницу.

Приехавшие на место ДТП спасатели отключили аккумулятор, чтобы предотврать замыкание электропроводки и дальнейшее воспламенения автомобиля.

Как сообщается, сотрудники ГИБДД, врачи и гдовские поисковики работали на месте автоаварии.