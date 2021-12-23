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Здоровье23 декабря 2021 12:55

Работающих псковичей старше 60 лет обязали привиться от коронавируса

Источник:kp.ru
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В Псковской области для людей страше 60 лет, продолжающих трудовую деятельность, ввели обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, пишет «Псковская правда». Постановление подписано 23 декабря главным государственным санитарным врачом региона Александром Нестеруком.

Исходя из данных документа «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», пенсионеры от 60 до 65 лет, работающие в контактной сфере должны сделать первую прививку от коронавируса до 14 января, а для второй дается срок до 14 февраля.

К контактным относятся профессии в сферах: туризма, информационных и охранных услуг, ветеринарных, ритуальных, клининговых компаний, нотариальных и адвокатских, а также волонтеры.