Лев отправился в Бельгию через псковскую границу

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Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали вывоз льва на российско-латвийском участке границы в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В другую страну животное отправил один из московских благотворительных фондов. На границе государственный ветеринар осмотрел льва и убедился, что хищник здоров, а все требования страны-импортёра не нарушены.

После проведения необходимых осмотров лев успешно продолжил путешествие.

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