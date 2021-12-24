Прогноз погоды в Пскове и Псковской области на 24 декабря

.

Сегодня, 24 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, временами снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, западный ветер будет дуть умеренно.

Температура воздуха днем составит -3...-8, ночью -11...-16.

В Пскове 23 декабря временами будет идти снег. Столбики термометров днём покажут -4...-6, ночью -12...-14.

В Великих Луках также обещают временами снег. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в пределах -5...-7, ночью -14...-16..