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Общество24 декабря 2021 6:12

Прогноз погоды в Пскове и Псковской области на 24 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 24 декабря, на территории региона ожидается облачная погода, временами снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица.

По прогнозам синоптиков, западный ветер будет дуть умеренно.

Температура воздуха днем составит -3...-8, ночью -11...-16.

В Пскове 23 декабря временами будет идти снег. Столбики термометров днём покажут -4...-6, ночью -12...-14.

В Великих Луках также обещают временами снег. Температура воздуха в дневные часы будет держаться в пределах -5...-7, ночью -14...-16..