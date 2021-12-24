Ученики псковских школ передали подарки подопечным приюта «Лесопилка»

Ученики восьмой школы города Пскова
В Пскове ученики школ №8 и №24 совместно с родителями и сотрудниками образовательных учреждений собрали съестные подарки для подопечных приюта «Лесопилка». Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».
Ребята из восьмой школы передали приюту «и корм для животных, и крупы, и разные вкусности».
А благодаря ученикам 24-ой школы животные смогли полакомиться «вкуснейшими кашами».
Посылки для животных приюта
«Мы в очередной раз сердечно благодарим педагогов школ за такое правильное воспитание молодёжи!», - написали в группе зоозащитники.
Волонтёры также напомнили, что приют для бездомных животных «Лесопилка» находится в Пскове на улице Новгородсая, 7.
«Место, где всегда рады добрым гостям», - рассказали в «Зоозащите».
Напомним, осенью 2021 года псковские детсады тоже собирали посылки для «хвостатых жителей приюта».
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