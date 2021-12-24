Школьник из Пскова Ян Мавроди награждён медалью за спасение тонущего ребёнка

Фото: сайт ПАИ
Семиклассник Ян Мавроди, обучающийся в школе №3 города Пскова, получил медаль «За спасение на воде». Почётную награду мужественному псковичу вручило руководство Главного управления МЧС России по региону. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.
Летом 2021 года Ян заметил уходящего под воду первоклассника. Не задумавшись ни на секунду, школьник бросился на помощь и спас мальчика. Об инциденте бабушка спасённого ребёнка рассказала в школе.
«Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», - написала псковичка.
Фото: сайт ПАИ
Яна Мавроди от себя лично и от всей администрации города поблагодарил Борис Ёлкин, отметив мужество и неравнодушие, проявленные семиклассником.