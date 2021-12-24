Псковичам рассказали, как получить подарок на новогодней ярмарке города

.

На территории новогодней ярмарки в Пскове организована праздничная фотозона. Как рассказали в туристском информационном центре региона, здесь можно не только сделать новогодние снимки, но и получить подарок от партнеров ТИЦ Псковской области в честь акции «Ёлка сюрпризов».

Для этого сначала нужно сделать снимок в фотозоне на улице Пушкина. Далее необходимо выложить фотографию в одну из соцсетей и отметить аккаунт @visitpskov или сообщество ТИЦ Псковской области. После того, как вы это выполните, вас будут ждать в офисе ТИЦ Псковской области по адресу Октябрьский проспект, 14 (сразу за фотозоной). Придя туда, вам останется показать отметку и получить новогодний приз.

«Если у вас нет социальных сетей или вы не знаете, как отметить аккаунт, то обратитесь к менеджерам ТИЦ Псковской области. Вам обязательно помогут. Наш телефон – 8 953 242 57 00», - добавили организаторы.

Первым участником новогодней акции стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.