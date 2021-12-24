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Здоровье24 декабря 2021 8:58

Ещё шесть смертей от коронавируса зарегистрировал Роспотребнадзор в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё шесть человек скончались от осложнений ковида в регионе. Общее число летальных исходов достигло 1 220. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зафиксировали 157 новых случаев заражения, в то время как с начала пандемии у 70 365 человек диагностировали COVID-19.

Рекордные 519 человек выписались из медучреждений Псковской области за прошедшие сутки.

По последним данным, 1 861 исследование на выявление коронавирусной инфекции провели в регионе за последние 24 часа.