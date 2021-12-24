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Происшествия24 декабря 2021 10:44

Следовавший из Санкт-Петербурга поезд врезался в стадо коров в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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22 декабря в 00:24 на перегоне «Власье – Изоча» поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Гомель, врезался в стадо коров в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Из-за незначительных повреждений тепловоза пассажирского состава пришлось заменить локомотив поезда.

Как сообщается, пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за инцидента поезда шли с опозданием: поезд №51 «Санкт-Петербург – Минск/Брест» следовал по маршруту с приблизительной задержкой в 2 часа, поезд №83 «Санкт-Петербург – Гомель» – в 3 часа 40 минут.