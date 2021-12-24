Названы спектакли Псковского театра, доступные по «Пушкинской карте»

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Почти на все спектакли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут попасть по «Пушкинской карте». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Там также отметили, что несмотря на то, что деньги с карт будут аннулированы 31 декабря, билеты на январские спектакли можно купить на эти средства.

В программе новогодних праздников преобладают комедии и зрительские хиты, которые заинтересуют и молодежь.

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Особой популярностью пользуются спектакли по произведениям школьной программы, среди которых «Ионыч» Чехова, «Метель» и «Пиковая дама» Пушкина. При этом вместе с академическими спектаклями востребованы и спектакли для зрителей старше 18 лет, а именно комедия «Очень громкая премьера» и спектакль «Смерть Тарелкина».

К счастью зрителей, с недавних пор по «Пушкинской карте» можно также посещать премьеры, в числе которых «Пленные духи» (комедия, персонажами которой стали Блок, Белый и Любовь Менделеева), «Зойкина квартира» по Булгакову, а также «Сережа очень тупой» по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова.

Купить билет по «Пушкинской карте» можно как в кассах театра, так и в онлайн-формате.

В театре напомнили, что зрителям младше 18 лет для посещения учреждения из документов необходим только паспорт, QR-код не требуется.