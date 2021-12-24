В музее Сето объяснили, как воплотить в жизнь обещание Владимира Путина о новых мерах поддержки народных промыслов

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Начальник отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово» Малле Богачева прокомментировала обещание президента России Владимира Путина рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки народных промыслов, которое он озвучил во время большой пресс-конференции. И рассказала, почему для молодежи Псковской области этот вопрос – один из ключевых.

Чтобы развить народные промыслы, нужно найти тех, кто их сможет развивать. Но помимо этого встает вопрос и о создании комфортных условий жизни для этих людей. Нужно, чтобы псковская молодежь хотела переехать в деревню, а не заграницу.

«Главное у нас – молодёжь. Молодёжи нужно как-то помочь решить проблему с жильем, либо дать землю, либо помочь с оплатой: какую-то часть платили бы они, какую-то государство. Вот этот вопрос – очень важный. Они уезжают с этих мест за границу, вот в чем дело», – рассказала Малле Богачева.

По словам спикера, в Псковской области проживают молодые люди, которые не боятся работы, но прожить на средства от продаж – не реально.

«Сельскохозяйственная продукция настолько дешёвая, что на выручку от нее не выживешь. Только если есть какие-то дотации от государства. Вот сейчас у меня есть сыр, есть молодой бык, но некому это всё продать. Сплошные убытки», – заключила она.

Неоднократно в регионе поднимался вопрос о создании молодежной деревни. Богачева отмечает, что это сих пор это актуально, но необходимо поставить вопрос в практическое русло: «Поставить хотя бы десять домов, провести туда газ, всё остальное. Молодёжь же не будет без удобств жить. И нужна ведь какая-то зарплата, они могли бы и свою продукцию куда-то сдавать, но нужно сделать так, чтобы на это можно было выжить».

«Нужно создать условия, чтобы люди могли сами заработать», – заключила Начальник отдела «Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово».