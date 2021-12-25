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Общество25 декабря 2021 7:35

«Она должна быть высотой 2,5 м и больше»: в псковской «Лесопилке» ищут новогоднюю ёлку

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Праздничную ёлку ищут зоозащитники в приют для бездомных животных «Лесопилка». Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Волонтёры рассказали, что небольшая искусственная ёлка в приюте есть, но она будет установлена в самом помещении. В это время на улице, куда на новогодних каникулах приезжают семьи с детьми, новогоднего дерева нет.

«А вот с наличием ёлки или сосны в этом году у нас не получилось… Без лесной красавицы новогоднее настроение будет не полным…» - написали в посте.

Тому, кто пожертвуют новогоднее дерево для приюта, зоозащитники будут очень благодарны, добавили они.

«Чтобы ёлка/сосна была заметна среди сугробов, она должна быть высотой 2,5м и больше», - рассказали сотрудники приюта.

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