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Здоровье25 декабря 2021 9:10

Ещё пять пациентов умерли от COVID-19 в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Жизни ещё пяти человек забрал коронавирус в Псковской области за прошедшие сутки. Общее число смертей достигло 1 225. Об этом сообщили в официлиальном Telegram-канале региона.

По последним данным, ещё 155 жителей Псковской области заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было выявлено 70 520 случаев заражения COVID-19.

Согласно статистике, вылечиться удалось ещё 551 человеку в Псковской области. При этом с марта 2020 года 63 957 пациентов выписались из медучреждений в связи с выздоровлением.

По данным Telegram-канала, 707 782 теста на выявление ковида провели медики области, только 1 945 из них – за последние 24 часа.