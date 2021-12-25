«Расскажи, Снегурочка, где была»: внучка Деда Мороза-форточника вернулась в Псков

Фото: сайт ПАИ

Снегурочка вернулась на фасад дома по адресу Советская, 9, пишет ПАИ.

Напомним, 20 декабря стало известно о загадочном исчезновении родственницы Деда Мороза. Однако хозяйка новогодних фигур поторопилась успокоить обеспокоенных горожан.

«Как истинная женщина, решила сменить костюм», - объяснила исчезновение Снегурочки номинант «Народного признания - 2021» Катерина Дмитриева.

Добавим, первооткрывателем движения «форточников» стал Дед Мороз в 2020 году. Тогда он был единственным на весь Псков, а сегодня к нему присоединились Снегурочка и сказочный брат, украшающий дом на улице Юности.