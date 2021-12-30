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Общество30 декабря 2021 5:48

Потепление прогнозируют жителям Пскова 30 декабря

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 30 декабря, на территории региона прогнозируется облачная погода, днем местами небольшой снег. Ночью также пройдёт небольшой снег, местами умеренный. Утром по западным районам ожидается дождь, гололед, местами ледяной дождь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, южный ветер будет умеренным.

Температура воздуха по области при этом составит -3...-8 градусов.

Псковичам вечером и ночью обещают небольшой снег, утром переходящий в дождь, а на дорогах гололедицу. Температура воздуха будет держаться в пределах -4...-6, к утру повысится до нуля градусов.

В Великих Луках также пройдёт небольшой снег. Столбики термометров покажут -6...-8, к утру -2...-4.