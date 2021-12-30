Стало известно, готовы ли псковичи пожертвовать длинными новогодними каникулами в пользу отпуска

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Отменить фиксированные новогодние каникулы в пользу отпусков россиян предложил Владимир Жириновский. Однако большинство псковичей такое предложение не поддержали. Об этом сообщает SuperJob.

Против инициативы чиновника выступили 50% псковичей, в то время как 37% были бы рады продлить свой отпуск благодаря новогодним каникулам. 13% затруднились высказать своё мнение по поводу нововведения.

В то время как среди псковских мужчин оказалось приблизительно равное число сторонников и противников инициативы Жириновского (42% и 45% соответственно), 58% псковичек высказались против.

Отмечается, что за сохранение длинных новогодних каникул чаще голосовали жители Пскова в возрасте 45+.

По мнению сторонников Жириновского, «зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает».

«Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы», - считают, в свою очередь, противники нововведения.