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Общество30 декабря 2021 8:17

Названа причина «заморозки» строительства парка «Россия – моя История» в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Арсений Тимашов

Фото: Арсений Тимашов

Строительство парка «Россия – моя История» приостановлено в Пскове по причине ареста подрядчика, пишет ПАИ.

Об аресте руководителя компании, выигравшего конкурс на строительство, сообщил митрополит Тихон (Шевкунов). После этого Михаил Ведерников заявил, что договор с арестантом будет расторгнут. Предварительно, новый конкурс на выполнение работ проведут в январе-феврале.

Ранее планировалось завершить строительство объекта в конце сентября 2021 года. О том, каким будет уникальный парк, читайте здесь.