Расследование по факту убийства новорождённой девочки завершили в Пскове

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Псковские следователи завершили расследование уголовного дела, заведенного по факту убийства новорождённой девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Согласно версии следствия, в конце сентября 2021 года мать погибшей девочки родила её в безлюдном месте и ушла, оставив ребёнка умирать в лесу возле железнодорожных путей в Пскове. Напомним, 19 октября труп ребёнка обнаружила выгуливавшая собаку псковичка.

В ходе расследования ежедневно опрашивались предполагаемые роженицы, сравнивались биологические образцы и проводились молекулярно-генетические экспертизы. Эти процедуры позволили выйти на предполагаемую убийцу.

На данный момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.