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Здоровье30 декабря 2021 9:05

Ещё пять пациентов с COVID-19 скончались в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Жизни ещё пяти жителей Псковской области забрал коронавирус. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

С начала пандемии от COVID-19 скончался 1 251 человек.

По официальным данным, ещё 140 жителей региона заразились коронавирусом. С марта 2020 года этот диагноз был поставлен 71 261 человеку в Псковской области.

За последние 24 часа 644 человека закрыли больничные в связи с выздоровлением в Псковской области. За всё время пандемии более 67 тысяч жителей региона победили болезнь.

Согласно статистике, 1 847 тестов на обнаружение ковида провели псковские медики за минувшие сутки.