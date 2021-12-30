Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжается снижаться в Псковской области

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140 новых случаев заражения COVID-19 выявили в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом за всё время пандемии в регионе было зафиксировано 71 261 случай инфицирования.

Отмечается, что ещё пять человек не справились с заболеванием. С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 251 жителя Псковской области.

Победить болезнь удалось ещё 644 пациентам.

По последним данным, 1 847 тестов на выявление коронавируса обработали в лабораториях Пскова за минувшие сутки.