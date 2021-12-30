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Общество30 декабря 2021 9:19

Псков парализовали предновогодние пробки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: официальный Telegram-канал региона

Фото: официальный Telegram-канал региона

Масштабные пробки на пути к городским торговым центрам образовались в Пскове. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, на парковках ТЦ уже нет свободных мест.

Самая сложная дорожная ситуация наблюдается на главных улицах города. Потерять время рискуют автомобилисты, выбирая для проезда Рижский проспект, улицу Юбилейную и Коммунальную, Октябрьский проспект, часть улицы Советской и улицу Труда.

Фото: официальный Telegram-канал региона

Фото: официальный Telegram-канал региона

Отмечается, что сильнее всего парализовало движение транспорта около Детской областной больницы и ТЦ «Империал».