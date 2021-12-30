55-метровую колокольню Псковского кремля приняли после первых реставрационных работ

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Колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове прошла приемку после первого этапа реставрационных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по охране объектов регионального культурного наследия Вадима Нэдика.

С 2020 года 55-метровую колокольню XVIII века ремонтировали на средства, выделенные из федерального бюджета. На реставрационные работы ушло 22 млн рублей в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

Колокольню признали памятником истории и культуры федерального значения и взяли под охрану государством в 1960 году. В 2022 году ремонтом объекта займется АНО «Возрождение объектов культурного наследия».