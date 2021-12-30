8 приходских домов с благотворительными столовыми откроют в Псковской области

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Проект по созданию восьми приходских домов с воскресными школами и благотворительными столовыми рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня в регионе уже действуют приходские дома. Один дом открыт в Острове, другой – в поселке Вехно Новоржевского района. Также при Храме архангела Михаила в Дно действует дом причта, еще два дома причта откроются в Пскове. В региональном центре будет открыто пять домов. На днях заработает церковно-приходской дом на Плехановском посаде при храме Дмитрия Солунского.

Работники одной из действующих трапезных для прихожан на территории Псковской городской больницы рассказали главе региона и Митрополиту о востребованности такого заведения.

«Здесь можно посидеть, пообщаться друг с другом, почитать книги, пообщаться со священником», — заключил Митрополит.

По словам работников, трапезная стала точкой притяжения для жителей микрорайона. Ежедневно прихожане посещают столовую.

«Это важный социальный проект для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – оценил инициативу Псковской епархии Михаил Ведерников.