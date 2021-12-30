Названо время открытия нового катка в центре Пскове 30 декабря

Каток в Финском парке у самого центра Пскова откроется уже сегодня, 30 декабря. ТОчное время открытия назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В 16:00 по решению главы региона, состоится открытие нового катка. Музыка и праздничное украшение будет отличным спутником посетителей.

«Если жителям понравится, то сделаем эту площадку постоянной», – сообщал Михаил Ведерников ранее.

Всего на новогоднее убранство городу было выделено 10 миллионов рублей, как и Великим Лукам.