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Общество30 декабря 2021 13:24

Любителей зимней рыбалки обрадовали в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В ходе ледовой разведки были определены озера Псковской области, где разрешён выход на лёд. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

С 30 декабря рыбакам разрешили выходить на лёд Чудского и Тёплого озёр.

При этом выезд на лёд на автотранспорте по-прежнему строго запрещён.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации Гдовского района подписала соответствующее распоряжение. Документ опубликован на портале муниципалитета.

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