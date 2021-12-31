Рейсовый автобус столкнулся с джипом в Печорском районе

Фото: «Псковская сводка»

Автоавария с участием автомобиля Jeep Grand Cherokee и рейсового автобуса случилась этим утром в Печорском районе в деревне Кудина Гора. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Известно, что на момент аварии в автобусе находились водитель и один пассажир. Предварительно, водители обоих средств транспорта пострадали в результате ДТП.

Фото: «Псковская сводка»

Как сообщается, водитель джипа доставлен в больницу с различными травмами, а водитель автобуса от госпитализации отказался.

Врачи скорой помощи, сотрудники ДПС и пожарная охрана работали на месте случившегося. Обстоятельства аварии ещё устанавливаются.