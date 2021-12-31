У 120 жителей Псковской области диагностировали COVID-19 за сутки

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Ещё 120 человек заразились коронавирусом в регионе. За последнее время это наименьшее количество выявленных случаев за сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее количество зарегистрированных случаев в регионе достигло 71 381.

Ещё 658 жителей Псковской области победили болезнь. С начала пандемии вылечиться удалось 67 704 пациентам.

По последним данным, 1 257 человек скончались от коронавируса в регионе, только шесть из них – за последние 24 часа.

Согласно статистике, 1 538 тестов на выявление COVID-19 провели в Псковской области за минувшие сутки.